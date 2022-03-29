Ставрополь удивил ярмарочными ценами

29 мар. 9:48

Власти Ставрополя оценили преимущества ярмарочной торговли, опубликовав ценники торговцев на пяти площадках города в минувшие выходные, - говорится в пресс-релизе мэрии краевой столицы.

"Расценки на прошедших ярмарках не могли не радовать. Так, пучок зелени можно было приобрести от 20 рублей, редиска продавалась за 70 рублей, хрустящие огурцы - 150 рублей, ароматные томаты - 270 рублей, картофель от 37 рублей, сладкая морковь - 50 рублей, свекла - 40 рублей, десяток яиц от 70 рублей, свежая рыба - от 80 до 140 рублей", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Ярмарки в краевой столице проходят каждые выходные. В минувшие субботу и воскресенье горожане приобрели на них 18,5 т продукции, производящейся в крае фермерами и перерабатывающими предприятиями и продающейся под лозунгом "Покупай ставропольское!".