Рыбаки утонули на озере Деревянном в Алматинской области

29 мар. 9:47

Двое рыбаков погибли в Алматинской области на озере Деревянное, сообщение о трагедии распространила пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда.

"28 марта в 17 часов 30 минут в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе на озере Деревянное на резиновой лодке перевернулись два рыбака, 1973 и 1969 года рождения", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Мужчины утонули, тело одного их них было извлечено очевидцами сразу же после ЧП, второго ночью нашли спасатели-водолазы.

В РОСО напомнили, что во время рыбалки с лодки необходимо надевать спасательный жилет.