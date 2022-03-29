Всплеск "стелс-омикрона" может случиться в России в ближайшие недели

29 мар. 9:39

В России моет случиться всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма "стелс-омикрон" в течение двух ближайших недель, считает доктор биологических наук, руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Я думаю, что штамм "стелс-омикрон" придет к нам в течение полумесяца, максимум - месяца. Сложно это даже называть волной - это будет как бы дополнительным всплеском. <…> С какой силой будет всплеск - я не знаю, но таких высоких цифр, как у "омикрона", не будет", - поделился специалист.

Он напомнил, что прививка может защитить от тяжелого течения коронавируса. "Вакцина не защищает от заболевания - она защищает от тяжести заболевания. Это очень существенный момент, вакцинация снижает летальность почти в 10 раз", - подчеркнул Чепурнов.