Россию лишат членства в ФИФА?

29 мар. 9:34

Международная федерация футбола рассмотрит вопрос о статусе Российского футбольного союза на ближайшем заседании конгресса.

В футбольной организации решают, стоит ли приостановить членство РФС или исключить его из организации.

Как передает "Матч ТВ", за приостановку выступают глава ФИФА Джанни Инфантино, Азиатская и Африканская конфедерации футбола. К исключению из федерации склоняются УЕФА и КОМНЕБОЛ.

За исключение могу выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Стоит отметить, разница между двумя наказаниями – в значительно более сложном процессе восстановления РФС в случае исключения. В любом случае, запрет на международные матчи и трансферы будет иметь силу.