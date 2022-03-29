СМИ: саморазрушение гегемонии доллара приведет США к банкротству

29 мар. 9:42

США сами начали разрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, - пишет в статье для испанского издания Público обозреватель Рафаэль Поч.

Конфискацией США и их союзниками золотовалютных резервов, которые Центральный банк России хранил на Западе, Соединенные Штаты послали всему миру четкий сигнал, что средства стоит обезопасить. Принимая такие меры, Америка говорит, что может конфисковать резервы у любой страны, если ее политика окажется не по нраву Вашингтону или потому, что она торгует с соперниками, или потому, что слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям, или же просто хочет стать политически и экономически более независимой от структур, контролируемых США, - уверен автор статьи, передает РИА Новости.

Такие действия подтолкнут россиян, китайцев, остальных членов БРИКС и другие страны на поиск более безопасных механизмов и валют, и такая перспектива - уже запущенный процесс.

Ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России, их не поддержали ни член НАТО Турция, ни государства Персидского залива, ни страны Западной и Центральной Азии. Саудовская Аравия, в свою очередь, ведет переговоры с Китаем по продаже нефти за юани. Не приведет ли отказ от доллара в торговле нефтью к банкротству США? - задается вопросом автор статьи.