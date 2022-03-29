Метель заблокировала трассы в трех областях Казахстана

29 мар. 9:30

Метель закрыла передвижение автотранспорта по дорогам в трех областях Казахстана, такое сообщение распространила пресс-служба "КазАвтоЖол".

В Карагандинской области с 11.15 запрещено движение всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск на участке км. 65-252 от поселка Жезды до Костанайской области, пишет Sputnik Казахстан.

В Костанайской области с 11.30 нельзя проехать по участку дороги Жезказган - Петропавловск от границы Карагандинской области до Аркалыка, км. 252-340.

В Западно-Казахстанской области с 11.10 (по времени Нур-Султана) действует ограничение движения автотранспорта на дороге Уральск - Таскала - граница РФ км. 76-104, на участеке от поселка Таскала до границы с Россией.