Узгидромет обещает теплый апрель

29 мар. 9:24

Синоптики Узгидромета дали детальный прогноз погоды на апрель в республике, месяц будет теплым и преимущественно сухим.

В первую неделю апреля в Узбекистане дневная температура составит минимум 17-22 градуса, максимум 23-28 градусов, по югу республики – местами до 30-33 градусов. Кратковременный грозовой дождь возможен 2 апреля в отдельных районах Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей, в предгорных районах Ферганской долины.

В целом апрель ожидается близким к среднемноголетним температурным значениям. По ночам будет от 3-8 до 10-15 градусов тепла, в дневные часы – от 13-18 до 23-28 градусов тепла, по югу республики днем воздух будет прогреваться до плюс 30-33.

Местами в отдельные дни могут пройти кратковременные дожди с грозами, локально может выпасть град.

"Апрель в Узбекистане обычно характеризуется неустойчивой погодой. Дожди с грозами и шквалистым ветром выпадают довольно часто. По северу, крайнему югу и пустынной зоне республики в среднем за месяц бывает от 5 до 8 дней с выпадением осадков, ближе к горам число дней с осадками увеличивается до 9-13", – рассказали специалисты.