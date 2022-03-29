Новый президент Армении пока не перебрался в служебный особняк

29 мар. 9:16

Ваагн Хачатрян, избранный президентом Армении почти месяц назад, еще не переехал в служебный особняк и живет пока в своей квартире, заявили в его аппарате.

"Президент республики может реализовать свое право на переезд в служебный особняк в любое время", - цитирует ответ на соответствующий запрос Sputnik Армения.

В аппарате добавили, что право президента жить в служебном особняке предусмотрено ст.7.2 закона "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц".

Напомним, Национальное собрание Армении избрало Ваагна Хачатряна на пост президента со второй попытки 3 марта, его кандидатура была предложена правящей партией "Гражданский договор".