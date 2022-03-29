РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На время ремонта терминала КТК Казахстан будет терять нефтедобычу

На время ремонта терминала КТК Казахстан будет терять нефтедобычу

Объем потерянной добычи нефти в Казахстане на период ремонта отгрузочного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске может составить порядка 320 тыс баррелей в сутки, - сообщила сегодня пресс-служба министерства энергетики республики.

"В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс баррелей в сутки (1,3 млн т) на период ремонта до конца апреля текущего года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

"С учетом проведения капитального ремонта в июне - июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - добавили в пресс-службе.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version