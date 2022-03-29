На время ремонта терминала КТК Казахстан будет терять нефтедобычу

29 мар. 9:11

Объем потерянной добычи нефти в Казахстане на период ремонта отгрузочного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске может составить порядка 320 тыс баррелей в сутки, - сообщила сегодня пресс-служба министерства энергетики республики.

"В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс баррелей в сутки (1,3 млн т) на период ремонта до конца апреля текущего года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

"С учетом проведения капитального ремонта в июне - июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - добавили в пресс-службе.