Макрон сегодня снова побеседует с Путиным

29 мар. 8:59

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня планирует провести новую телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, - сообщила официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр.

"Президент Макрон планирует сегодня вновь переговорить с Владимиром Путиным", - сказала она в эфире телеканала BFM, отметив, что у французского лидера "уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России", передает ТАСС.

"Франция намерена сохранять открытым этот канал для диалога", - заявила она, сообщив, что в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции.

Напомним, Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой, а 8 февраля он побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин регулярно основе проводят телефонные разговоры – последние прошли 22 марта.