СМИ: российская военная операция на Украине ударила по туризму в Египте

29 мар. 8:43

Туристическая отрасль Египта несет серьезные потери из-за российской военной операции на Украине и оттока туристов из этих стран, - сообщил изданию Al Shorouq министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

"После того, как туризм пострадал от кризиса между Россией и Украиной, мы занялись поиском альтернативных рынков, одним из которых является британский", - рассказал он, передает ТАСС.

Туристы из Великобритании всегда занимали значительную долю в Стране пирамид. Власти Египта приветствуют туристов из всех стран мира и стремятся предоставить им лучшие услуги и удобства для комфортного отдыха, - добавил министр.

Россия и Великобритания на протяжении многих лет лидировали по числу отдыхающих в Египте, однако в последние шесть лет, когда после крушения российского лайнера на Синае и гибели 224 человек было полностью закрыто авиасообщение с курортами, на лидирующие позиции вышли граждане Украины. В начале марта полеты из России в Египет полностью прекратились, российские авиакомпании организуют рейсы только для возвращения туристов домой.