Япония надеется не платить за российский газ рублями

29 мар. 8:29

Власти Японии намерены обратиться к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны, - заявил сегодня в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, Япония, в отличие от ряда западных стран, не объявляла об отказе или сокращении импорта российских энергоресурсов. Япония получает из России около 3,6% нефти и 8,8% СПГ.