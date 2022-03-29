На юге Казахстана задержали крупную вооруженную ОПГ (ВИДЕО)

29 мар. 8:14

Сотрудники КНБ, МВД, Генпрокуратуры в Алматы и Алматинской области провели совместную спецоперацию по задержанию участников ОПГ "Айшуак-Жантугел".

"По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято два автомата Калашникова, пять обрезов охотничьих ружей, два боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, два бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также денежные средства в сумме $5,7 тыс и 107 тысяч тенге", - сообщили в МВД, передает Sputnik Казахстан .

Задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проводится проверка на их причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков в начале января текущего года.