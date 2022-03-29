СМИ: США ждет крах американской гегемонии

29 мар. 7:58

Украинский кризис ускорил процесс ослабления американской гегемонии и американского доллара, - поведал в статье для турецкого издания Cumhuriyet обозреватель Мехмет Али Гюллер.

Санкции, введенные США и их партнерами, на самом деле приближают подрыв доверия к Западу со стороны остального мира. Для денег в западных банках, собственности и активов в Европе и США не осталось никаких гарантий, и Запад, как видно из украинского кризиса, может покуситься на все это, игнорируя право, - констатирует автор материала, передает РИА Новости.

Такое положение дел заставляет страны, попавшие под санкции, принимать меры, искать новые способы торговли и вообще выстраивать новую финансовую систему, а украинский кризис представляет собой столкновение на почве того, как будет построен "новый мировой порядок". И это столкновение – борьба валют, а не вооружений, - подчеркивает автор.

Мир уже вступил в период, когда господство доллара будет ослабевать, национальные валюты будут приобретать новое важное значение в торговле и начнут внедряться альтернативные финансовые системы. Что касается санкций США и Запада, то они бумерангом ударят по ним самим, - заключает Гюллер.