Агентство Bloomberg приостановило работу в России и Беларуси

29 мар. 7:43

Компания Bloomberg сообщила о приостановке деятельности одноименного новостного агентства на территории России и Беларуси.

"Bloomberg LP, материнская компания Блумберг, приостановила деятельность в России и Беларуси", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пользователи в этих двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным, - добавили в компании.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее агентство Bloomberg решило отказаться от поиска новостей в России в связи с принятием в стране закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.