Гинцбург: коронавирус никуда не делся, россиянам нужно ревакцинироваться

29 мар. 7:27

На фоне возобновившегося роста заболеваемости в других странах директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей РФ ревакцинироваться от COVID-19.

"Вы же видите, что происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в КНР и Европе. Единственное - нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас, через неделю, месяц или три месяца", - заявил он, не исключив, что в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой, передает ТАСС.

Хотя и в большинстве случаев болезнь протекает легко, говорить о завершении пандемии COVID-19 преждевременно, а вакцинация от коронавируса по-прежнему актуальна, - добавил Гинцбург.