Столичный регион продолжит засыпать мокрым снегом

29 мар. 7:13

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в Москве и области составит от одного до трех градусов тепла, атмосферное давление пониженное - 734 мм рт ст, ветер северо-западный, его скорость составит от пяти до десяти м/с, в порывах – до 15 м/с.

Предстоящей ночью в регионе также прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и западный ветер со скоростью от шести до 11 м/с.

Температура воздуха составит от минус шести до минус четырех градусов, атмосферное давление будет слабо расти и составит 737 мм рт ст.