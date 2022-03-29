СМИ: США могут направить замороженные российские активы на помощь Украине

29 мар. 6:58

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США вносят законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам, - сообщает издание Axios.

Законопроект "о помощи Украине" представлен демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом и республиканцем от штата Огайо Робом Портманом, утверждающими, что Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами.

"Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности", - цитирует издание слова Портмана, передает РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев уже назвал такие действия Запада экономической войной без правил против России, отметив, что подобный шаг разрушит весь мировой экономический уклад и нанесет удар по основе рыночной экономики – неприкосновенности частной собственности.

Напомним, после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в ЕС были заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций, а в Бельгии за первые две недели марта заблокировали российские активы на 10 млрд евро.