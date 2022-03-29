Военные ЮВО вывезли в Крым из Херсона почти 140 граждан Турции

29 мар. 6:43

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) минувшей ночью эвакуировали из Херсонской области в Россию 138 граждан Турции и 10 граждан Украины, - заявили в Минобороны России.

"Из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими ЮВО была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Всех желающих покинуть район спецоперации военные вывезли с центральной площади Херсона на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте, обеспечив их безопасность при поездке в Крым.

Эвакуация проводилась в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученными российской военной комендатурой Херсона, - добавили в Минобороны.