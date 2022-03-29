Десять регионов Казахстана избавились от коронавируса

29 мар. 6:29

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано всего 17 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Наибольший показатель по новым случаям инфекции демонстрирует Алматы - за сутки здесь выявлено 11 заболевших, в Нур-Султане, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях - по одному инфицированному, в остальных регионах обошлось без заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ситуация по коронавирусу в Казахстане стабилизировалась, санврачи ослабили карантинные меры - в стране везде отменен масочный режим, кроме медицинских учреждений - там ношение масок остается обязательным условием.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждено 1 305 082 случая коронавируса.