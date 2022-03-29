Австралия ввела первые антироссийские санкции

29 мар. 6:11

Австралия сегодня ввела первый пакет автономных санкций в отношении некоторых российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, "причастен к смерти" юриста Сергея Магнитского, - заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

Министр объявила о введении первого пакета санкций, направленных против российских граждан, "ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским, а также против тех", кто якобы причастен к его смерти, - передает ТАСС.

"Правительство Австралии почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25человек, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти", - указала Пейн, говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.