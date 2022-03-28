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Смертельное ДТП с трактором произошло в Карачаево-Черкесии

Смертельное ДТП с трактором произошло в Карачаево-Черкесии

Тракторист погиб в аварии, которая произошла накануне в Малокарачаевском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В нем говорится, что примерно в 20.00 на северо-западе селения Красный Восток, в горной местности и вне дороги, 42-летний местный житель, находясь за рулем трактора "МТЗ-70", не справился с управлением, так что транспортное средство опрокинулось.

Тракторист получил травмы, от которых скончался.

Идет проверка, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, у водителя взята кровь на исследование.

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