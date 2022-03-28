Стало известно, когда человек сможет ступить на поверхность Марса

28 мар. 23:40

Глава НАСА Билл Нельсон назвал примерные сроки высадки астронавтов на Марс. Он поделился планами в своем обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

"Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году", - цитирует его "Интерфакс".

Нельсон напомнил, что исследования на Красной планете ведутся уже сейчас: данные с поверхности собирает марсоход Perseverance, а на орбите действуют автоматические межпланетные станции, которые изучают и атмосферу.

По словам главы НАСА, сейчас разрабатывается надувной тепловой щит: он должен будет замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу и помочь ему безопасно сесть на поверхность.

Кроме всего прочего, американское космическое ведомство работает над новыми двигателями, которые позволят быстрее доставлять астронавтов на Марс.