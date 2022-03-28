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Стало известно, когда человек сможет ступить на поверхность Марса

Стало известно, когда человек сможет ступить на поверхность Марса

Глава НАСА Билл Нельсон назвал примерные сроки высадки астронавтов на Марс. Он поделился планами в своем обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

"Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году", - цитирует его "Интерфакс".

Нельсон напомнил, что исследования на Красной планете ведутся уже сейчас: данные с поверхности собирает марсоход Perseverance, а на орбите действуют автоматические межпланетные станции, которые изучают и атмосферу.

По словам главы НАСА, сейчас разрабатывается надувной тепловой щит: он должен будет замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу и помочь ему безопасно сесть на поверхность.

Кроме всего прочего, американское космическое ведомство работает над новыми двигателями, которые позволят быстрее доставлять астронавтов на Марс.

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