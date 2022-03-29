В Тбилиси появится офис Viber

29 мар. 5:37

Компания Rakuten Viber откроет в Тбилиси представительство мессенджера Viber. Об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили после встречи с исполнительным директором компании Офиром Эялом.

"Компания Rakuten Viber, которая является глобальным лидером в сфере передачи защищенных сообщений и голосовых коммуникаций, входит на грузинский рынок и открывает в Тбилиси операционный офис", - сообщили в Минэкономики Грузии.

В ведомстве пояснили, что Rakuten Viber будет работать в грузинской столице над улучшением и развитием приложений для мобильных платформ Android и iOS, передает ТАСС.