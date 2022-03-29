Врач рассказал о пользе дней вредной еды

29 мар. 3:23

Завкафедрой терапии института профессионального образования Сеченовского университета, врач-гастроэнтеролог Чавдар Павлов поделился пользой разгрузочного дня, когда можно употреблять вредную пищу.

По его мнению, "читмил" необходимо устраивать каждую неделю в целях поддержания основного обмена веществ, так как во время диеты или ограниченного рациона он снижается.

"При правильном проведении вреда организму читмил нанести не может. Он проводится один раз в неделю, лучше на выходных", - приводит слова врача Lenta.ru.

Он порекомендовал во время чимтила кушать калорийные блюда утром или днем.

"Весь день обязательно соблюдать ритм питания, питьевой режим. Выбирать блюда не только калорийные, но и полезные - крупы, картофель, рыбу жирных сортов", - добавил Павлов.