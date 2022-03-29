"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы Москва-Магас

Авиакомпания "Аэрофлот" вновь выполняет регулярные рейсы в столичный аэропорт Шереметьево из Магаса в Ингушетии, сообщил генеральный директор ингушского аэропорта Магомед Цуров.
По его словам, в весенне-летний период перевозчик намерен летать по этому маршруту до 30 октября.
Гендиректор воздушной гавани добавил, что рейс очень востребован, на данный момент проданы почти все билеты.
"Также в Москву у нас летает авиакомпания "Победа", таким образом, теперь будет выполняться два рейса в день", - цитирует Цурова ТАСС.