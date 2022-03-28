В Северной Осетии заработает центр талантов "Вершина"

28 мар. 23:30

Уже осенью в Северной Осетии откроется центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В сентябре 2022 года во Владикавказе планируется открытие Республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вершина". Первое заседание Попечительского совета образовательного учреждения прошло сегодня под председательством главы региона Сергея Меняйло", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Центр "Вершина" будет работать в разных форматах – это и программы дополнительного образования, и проведение круглогодичных региональных профильных смен, учебных сборов, образовательных интенсивов и так далее. Основными направлениями его работы станут искусство, наука, спорт, а акцент будет делан на гармоничном и разностороннем развитии личности.

Занятия в учреждении будут бесплатными.