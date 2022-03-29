Ставрополье примет международный детский творческий конкурс

29 мар. 0:22

Юных жителей Ставропольского края приглашают к участию в международном конкурсе детского и юношеского творчества "КТК - талантливым детям!", информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

Конкурс пройдет в семи номинациях: "Хореография", "Инструментальное исполнительство", "Вокал", "Хор", "Театр", "Социальное видео" и "Педагогическая мастерская",

Заявки можно подать до 10 апреля на официальном сайте конкурса. В мае жюри огласит список допущенных ко второму туру.

Оценивать мастерство конкурсантов будут высококвалифицированные и опытные специалисты, педагоги творческих коллективов, режиссеры, выдающиеся деятели культуры и искусств, заслуженные артисты РФ.

КТК - Каспийский трубопроводный консорциум - это масштабный междуна­родный нефтетран­спортный проект с участием России и Казахстана, а также ведущих нефте­до­бывающих компаний мира.