Ставрополье примет международный детский творческий конкурс

Юных жителей Ставропольского края приглашают к участию в международном конкурсе детского и юношеского творчества "КТК - талантливым детям!", информирует пресс-служба администрации Ставрополя.
Конкурс пройдет в семи номинациях: "Хореография", "Инструментальное исполнительство", "Вокал", "Хор", "Театр", "Социальное видео" и "Педагогическая мастерская",
Заявки можно подать до 10 апреля на официальном сайте конкурса. В мае жюри огласит список допущенных ко второму туру.
Оценивать мастерство конкурсантов будут высококвалифицированные и опытные специалисты, педагоги творческих коллективов, режиссеры, выдающиеся деятели культуры и искусств, заслуженные артисты РФ.
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум - это масштабный международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана, а также ведущих нефтедобывающих компаний мира.