В Чародинском районе Дагестана заработало новое спасательное подразделение

28 мар. 23:14

В горном Чародинском районе Дагестана заработало новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься в том числе оказанием помощи туристам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Учитывая рост туристического потока, особенно в горные районы, было принято решение сформировать здесь современное, мобильное, оснащенное всем необходимым оборудованием поисково-спасательное подразделение, где будут работать настоящие профессионалы, готовые прийти на помощь людям", - рассказал начальник управления МЧС региона Нариман Казимагамедов, передает ТАСС.

Новое поисково-спасательное подразделение расположено в селе Цуриб в новом здании, введенном в эксплуатацию тоже сегодня.

Напомним, за последние несколько лет в Дагестане введено в боевой расчет 35 пожарных частей и 16 поисково-спасательных подразделений.