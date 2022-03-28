ЦСКА: нашим легионерам угрожали

28 мар. 22:41

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что иностранцам, которые выступали за российские команды, поступали угрозы.

"Торнике Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в социальных сетях", - сказал он, отметив, что баскетболистам неудобно говорить о том, из каких стран им угрожали.

Ватутин отметил, что зарубежные игроки вместе со своими семьями находились в Москве в безопасности. "Наши болельщики относились к иностранцам с любовью и уважением, считали их родными, своими", - отметил президент клуба.