Правоохранители проверят призывы Саакашвили на суде к свержению власти

28 мар. 21:58

Правоохранители проверят заявление, сделанное сегодня экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время судебного заседания, об этом сообщил прокурор Джарджи Циклаури.

Ранее сегодня во время очередного заседания по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года Саакашвили, получив слово, призвал жителей Грузии к массовым акциям протеста и избавлению от действующей власти.

"В связи с заявлением обвиняемого могу сказать, что правоохранительные ведомства дадут правовую оценку и после этого будет принято решение о том, какое может последовать правовое реагирование", - приводит слова Циклаури Sputnik Грузия.