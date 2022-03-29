Встречу в Израиле с участием высокопоставленных дипломатов из четырех арабских стран было сложно представить всего пару лет назад. Однако после двухдневных переговоров в пустыне Негев стало ясно, что Израиль вступает в новую эру.

The Jerusalem Post отмечает, что вслед за неожиданной трехсторонней встречей премьер-министра Нафтали Беннета, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида в Шарм-эль-Шейхе на прошлой неделе, саммит в Негеве посылает четкое сообщение, Израиль становится крупным игроком на международной арене.

Четыре высокопоставленных представителя арабских государств, собравшиеся в кибуце Сде-Бокер вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, демонстрируют огромный сдвиг в ближневосточном регионе.

Хотя трудно понять, что говорят за закрытыми дверями на переговорах в Сде-Бокере, сам факт их проведения очень важен. Место проведения также имеет большое значение: именно здесь похоронен первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион – один из создателей государства.

Встреча в Негеве, организованная Лапидом, в которой приняли участие его коллеги, министры иностранных дел США, Египта, ОАЭ, Бахрейна и Марокко, стала еще одним шагом в признании еврейского государства, нормализации связей и укреплении отношений.

Хотя представители Саудовской Аравии, с которой Израиль не имеет дипломатических отношений, физически отсутствовали на встрече, она определенно следили за этим событием, как и другие страны, особенно Иордания, с которой Израиль поддерживает дипломатические отношения с 1994 года.

Встреча стала еще одним выражением новой эпохи, которая началась, когда Израиль подписал Соглашения Авраама с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом в 2020 году. Тот факт, что на встречах в этом месяце присутствуют Беннет и Лапид, показывает, что отношения базируются на площадке Израиле независимо от того, кто является его политическим руководителем.

Энтони Блинкеном поехал в Рамаллу, чтобы встретиться с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и на словах поддержать решение о создании двух государств, в некоторой степени встреча в Негеве стала еще одним признаком новой "расстановки сил" между Израилем и дипломатическим процессом с палестинцами. Сейчас в регионе появились более актуальные проблемы, чем палестинский вопрос. Европа и США могут не признавать это, но страны Ближнего Востока прекрасно об этом знают.

Главной проблемой остается ядерная сделка с Ираном. Неслучайно Беннет в субботу обратился в Твиттере к Эр-Рияду: "Государство Израиль выражает соболезнования Саудовской Аравии после ужасного нападения поддерживаемых Ираном хуситов. Это еще одно доказательство того, что региональная агрессия Ирана не знает границ". Такое заявление усиливает обеспокоенность по поводу того, что иранский Корпус стражей Исламской революции исключается из списка иностранных террористических организаций США.

Блинкен заявил, что США не позволят Тегерану получить ядерное оружие, но ни одна из соседних с Ираном стран не уверена в позиции Америки. Встреча на этой неделе демонстрирует региональную перестройку, в ходе которой еврейское государство и суннитские мусульманские государства создают неофициальный блок для решения этих и других общих проблем.

Специальная военная операция России на Украине также стояла на повестке дня прошедшей в Израиле встречи, поскольку ее влияние ощущается и в этом регионе. Серьезную озабоченность вызывают как энергетический кризис, так и ожидаемая нехватка пшеницы и других товаров.

Так или иначе, сейчас Израиль занимает центральное место, обеспечивая мост между США и арабскими странами, - роль, противоположную той, что мы видели в прошлом.