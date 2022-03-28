Грузинские вина добрались до магазинов Японии

28 мар. 22:44

В Японии на прилавках одной из крупнейших компаний розничной торговли Yodobashi появились грузинские вина.

В посольстве Грузии в Японии сообщили, что право на поставки получила японская компания-импортер вин Magmax corporation. По случаю начала продаж состоялась презентация грузинских вин в одном из магазинов сети Yodobashi. Мероприятие провел лично владелец фирмы Джозеф Бахрами. Он рассказал о традициях грузинского виноделия. Гости мероприятия получили информационные буклеты об истории и культуре Грузии.

В сообщении указывается, что посольство помогает грузинским и японским компаниям продвигать грузинское вино и продукцию в Японии.

В прошлом году в Японию было экспортировано 197,6 тыс бутылок вина из Грузии, что на 12% больше, чем в 2020 году.