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На Кубани проходит флешмоб импортозамещающих предприятий

На Кубани проходит флешмоб импортозамещающих предприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запустил флешмоб местных импортозамещающих предприятий – теперь в рамках проекта любой желающий может рассказать о кубанских компаниях, сопроводив информацию хештегами #ПроиZVводимСами и #нашеЛучше.

"Наш край богат крупными предприятиями и малыми фермерскими хозяйствами, которые в новых экономических условиях готовы закрыть потребности рынка. Кубанская продукция совсем не уступает импортной, при этом наши производители гарантируют качество и безопасность своих товаров", – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях, передает "АиФ-Юг".

Глава Кубани похвалил марьянский тепличный комплекс "Гринхаус-Про", который стал первым предприятием, вносящим весомый вклад в производство овощей: круглый год здесь выращивают томаты, огурцы, салат и зелень на площади более 11 га, а его овощи расходятся по всей стране, они есть даже в Сибири. В планах - расширять производство, причем на предприятии семена огурца и все удобрения российского производства. "Постепенно будут заменять на наше и остальные культуры", – заверил Вениамин Кондратьев.

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