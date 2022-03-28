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Монастырь Худавенг (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

История монастыря, построенного в IX-XIII веках, трагична: удины - духовные наследники Албанской Апостольской церкви - долгое время не могли попасть сюда из-за армянской оккупации.

Государство Кавказская Албания возникло на территории современного Азербайджана еще до нашей эры. В IV веке сюда пришло христианство, а в VII веке – ислам. История христианства как официальной религии на Кавказе начинается с Албанской церкви, древность которой подтверждают не только исторические факты, но и древние албанские храмы, сохранившиеся до наших дней.

Тюркменчайский мирный договор, завершивший русско-персидскую войну в 1828 году, разделил территорию Азербайджана на две части. На отошедшие Российской империи земли заселили более двух миллионов армян из Ирана и Турции. Сразу после этого по настоянию Армянский церкви Албанская церковь была упразднена 1836 году, а все ее имущество передали Армянской церкви. Именно этот шаг дал возможность армянскому духовенству объявить все храмы и монастыри своими, назначать армянских священников на должности в кавказских албанских церквях. Так начался процесс присвоения, арменизации и ущемления права последователей албанский христианской церкви.

Сейчас монастырский комплекс снова оказался в руках его законных владельцев. Отныне в этом монастыре могут молится не только представители албано-удинской религиозной общины Азербайджана, но и армяне, и православное – представители всех христианских конфессий. Да и вообще, в многонациональном Азербайджане и церкви, и синагоги, и мечети считаются "домами Бога", и отношение к ним соответствующее.

Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
Монастырь Худавенг (фоторепортаж)
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