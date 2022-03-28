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Россиянам урежут мобильный трафик?

Россиянам урежут мобильный трафик?

Минцифры разослало операторам мобильной связи рекомендацию "исключить неограниченное потребление трафика", в том числе и путем введения ограничений на безлимитных тарифах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.

Кроме того, в нем рекомендуется "сбалансировать объемы потребляемого трафика" по тарифным планам, чтобы добиться "разумного сокращения таких объемов".

Министерство объясняет такие меры необходимостью исполнения указа президента от 16 марта "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России", а именно для обеспечения "надлежащего функционирования сетей связи", "целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи".

Ведомство подтвердило факт рекомендации. Его представитель заявил, что при санкционном давлении и уменьшении доступности зарубежного оборудования встает вопрос о балансе по развитию мобильных сетей. "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", - пояснил чиновник.

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