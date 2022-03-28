Серийные похитители машин Toyota приговорены в Павлодаре

28 мар. 21:19

В Павлодаре вынесен приговор членам организованной преступной группы, занимавшимся хищением и сбытом автомашин Toyota, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

Четыре жителя Темиртау обвинялись в создании организованной преступной группы и участии в ее составе в кражах в крупном и в особо крупном размере, мошенничестве, подделке автомобильных номеров и сбыте автомашин с заведомо поддельными номерами, передает Sputnik Казахстан.

В суде было установлено, что с 2015 по 2019 годы мужчины, действуя в составе организованной преступной группы, совершили несколько хищений машин Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis в Карагандинской и Павлодарской областях. На украденных машинах они подделывали номера на автомашинах и сбывали их.

С учетом различных обстоятельств суд приговорил организатора преступной группы к 8 годам лишения свободы. Один из его подельников - рецидивист - получил восемь лет и месяц лишения свободы. Еще один проведет за решеткой 6,5 лет. Четвертый фигурант получил три года лишения свободы, так как он возместил ущерб по одному эпизоду.