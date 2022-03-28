Авиакомпания S7 Airlines связала Грозный и Домодедово

28 мар. 21:17

В Чечне из Грозного в московский аэропорт Домодедово запустили новые авиарейсы российской компании S7, - сообщается в телеграм-канале аэропорта чеченской столицы.

Раньше перелетами из Грозного в Москву и обратно раньше занимались только две авиакомпании: Utair, чьи маршруты заканчивались в столичном аэропорту Внуково, и также "Аэрофлот", который летал в Шереметьево. Теперь к ним присоединилась и компания S7 Airlines ("Сибирь"), которая выполняет рейсы из столицы Чечни в Домодедово.

"Отныне самолеты из Грозного летают во все три гражданских аэропорта Москвы. Это, несомненно, создаст дополнительный комфорт и удобство для наших пассажиров", - рассказал гендиректор аэропорта имени А.А. Кадырова Альви Шахгириев, - передает "АиФ-Ставрополье".