Источник: РФС может стать членом Азиатской конфедерации футбола

28 мар. 20:59

Российский футбольный союз (РФС) может присоединиться к Азиатской конфедерации футбола (АФК) в случае лишения или приостановки членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

Он рассказал, что 31 марта в Дохе состоится заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором может быть принято решение либо дисквалифицировать Россию на два года, либо бессрочно приостановить ее членство в УЕФА.

По словам Арустамяна, если все завершится дисквалификацией, то по ее окончании РФС сможет обсудить вопрос о переходе из УЕФА в АФК. "Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет. А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока", - пояснил журналист.