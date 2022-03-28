Российские регионы переймут ставропольский опыт столярного коворкинга

28 мар. 20:52

В ставропольском селе Заветное на средства гранта Всероссийского слета казачьей молодежи открылся столярный коворкинг-центр "Тектон", в котором школьников будут обучать ремеслу, - сообщил сегодня автор и руководитель проекта иерей Михаил Кузьменко.

"Одна из основных наших идей - создание образовательной франшизы. У меня спрашивают советы - что купить, какая законодательная база. Единственная методическая рекомендация, которую я нашел - за 60-е годы по созданию кружка, и все. Внятного современного ответа на вопрос, с какого угла к этому подойти, нет. И мы бы с помощью франшизы хотели бы помогать создавать мастерские по всей стране", - рассказал иерей, передает ТАСС.

Сейчас столярный коворкинг "Тектон" проводит для школьников мастер-классы – их учат создавать ключницы и разделочные доски, что позволяет вовлечь детей в деятельность центра. Цель проекта - обучение навыкам работы с инструментами через занятия столярным делом, привить любовь к труду руками. Упор делается на ребят, которые находятся в казачестве, хотя организаторы рады всем и готовы учить всех, кто желает. Проект реализуется по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в случае его расширения до образовательной франшизы это позволит открывать такие же мастерские по всей стране.