Названа причина отравления почти 100 жителей Каспийска

28 мар. 20:38

Почти сто человек, в том числе 88 детей, отравились в Каспийске водопроводной водой: в ней нашли возбудитель острых кишечных инфекций, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

Эпидемиологическое расследование установило, что все отравившиеся живут в микрорайоне "Кемпинг", все они пили сырую водопроводную воду.

"По результатам проведенных (...) лабораторных исследований образцов клинического материала от больных и проб питьевой водопроводной воды обнаружен генетический материал широкого спектра возбудителей острых кишечных инфекций", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В управлении добавили, что с 19 по 27 марта в Каспийске было зафиксировано 99 случаев острой кишечной инфекции, в том числе 88 детей до 14 лет. Больше всего отравившихся среди детей в возрасте от года до двух.

В Роспотребнадзоре уточнили, что люди заболели из-за загрязнения питьевой воды, временно подававшейся с водонасосной станции "Хазар" из-за ремонтно-профилактических работ на водопроводе и канализации, неэффективных мероприятиях по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, непроведении вторичного хлорирования воды, нерегулярной подачи воды в многоэтажные дома и так далее.

Сейчас специалисты устраняют причины заболеваемости.