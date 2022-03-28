СМИ: клевета на государство в Сирии стала уголовно наказуемой

28 мар. 20:38

Теперь тем, кто распространяет материалы, содержащие клевету на сирийское государство и искажающие реальное положение дел в стране, с целью негативного воздействия на общество, грозят денежный штраф и содержание под стражей до шести месяцев – из предусматривает новый закон, изданный сегодня президентом арабской республики Башаром Асадом.

Шестимесячный тюремный срок грозит тем, кто распространяет материалы, содержащие клевету на сирийское государство и искажающие реальное положение дел в стране с целью негативного воздействия на общество, - передает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

А вот тем, кто восхваляет враждебные Сирии государства и выставляет собственную страну в невыгодном свете, а также призывает к территориальным уступкам, будет выноситься судебный приговор до одного года тюрьмы, - говорится в сообщении.