В Баку опровергли заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана

28 мар. 20:19

МИД Азербайджана опроверг заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе АР, охарактеризовав его как абсолютно необоснованное и клеветническое. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Еще раз напоминаем армянской стороне, что комментарии, сделанные Арменией в отношении суверенных территорий Азербайджана, являются попыткой вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Для Армении, которая около 30 лет удерживала под оккупацией часть территорий Азербайджана, подвергла этнической чистке более одного миллиона азербайджанцев, нарушение международного права по-видимому стало привычкой", - предположили в азербайджанском ведомстве.

В министерстве указали, что, обвиняя Баку в невыполнении трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, Ереван, невзирая на возможности сотрудничества, появившиеся в регионе с окончанием конфликта, нарушает положения совместного заявления и наносит удар по нормализации двусторонних отношений. "Именно Армения на постконфликтном этапе продолжает открытые территориальные претензии к Азербайджану и поднимает эту тему в том числе на уровне МИД, в каждом своем заявлении в связи с Карабахским регионом Азербайджана. Именно Армения, вопреки пункту 4 трехстороннего заявления, до сих пор не выводит из региона остатки армянских вооруженных сил, а также, нарушая пункт 6 заявления, продолжает направлять своих военнослужащих в регион через Лачинский коридор. Этот факт был подтвержден и в международных СМИ", - напомнили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили особое внимание на то, что требование Баку касается не граждан армянского происхождения, живущих в Карабахском регионе страны, а именно, как и предполагается трехсторонним заявлением, остатков армянских НВФ. "Попытка МИД Армении целенаправленно исказить этот вопрос и представить это как "этническую чистку" разоблачает истинные намерения Армении. На каком основании Армения, почти 30 лет удерживавшая Нахчыванскую АР Азербайджана в газовой блокаде, осуществившая экоцид и культурцид в Карабахском регионе Азербайджана и препятствовавшая визиту на эти территории международных миссий, сейчас выступает с обращением к международному сообществу?! Армения, должна понять, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трехстороннего заявления", - указали в министерстве.