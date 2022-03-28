Дагестанец выплатил алименты из-за боязни потерять автомобиль

28 мар. 19:55

Дагестанские судебные приставы заставили выплатить многотысячные алименты горе-родителя после ареста его автомобиля, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по республике.

"Должник обязан был ежемесячно на одного ребенка выплачивать 15 тыс рублей алиментов. Он свои обязанности не исполнял, и сумма долга выросла до 800 тыс рублей. Злостный неплательщик отдал эти деньги в пользу малыша только после ареста его автомобиля Hyundai", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее мужчину не раз предупреждали о необходимости погасить долг.