США выделили в бюджете $7 млрд "на сдерживание России"

28 мар. 19:36

Власти США сегодня опубликовали проект бюджета страны на 2023 год, в котором фигурируют интересные цифры.

Так, администрация США планирует ассигновать без малого $7 млрд на сдерживание России: "бюджет включает $6,9 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, Организацию Североатлантического договора (НАТО), противодействие российской агрессии с целью поддержки Украины, на поддержку прочных партнерств США с союзниками по НАТО и другими европейскими странами посредством расширения финансирования для укрепления потенциала и боевой готовности американских сил, союзников по НАТО и партнеров в регионе перед лицом российской агрессии", - утверждается в прилагающихся к нему справочных документах, передает ТАСС.

Не забыта и Украина: ей в следующем финансовом году суммарно выделят почти $1 млрд. "Бюджет предполагает выделение почти $1 млрд помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Пентагона для ...удовлетворения возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества", - уточнили в Белом доме.

Противодействие "злонамеренному влиянию" Китая вашингтонские финансисты оценили скромнее – всего в $400 млн.

Также по линии Госдепартамента американское правительство планирует выделить в 2023 финансовом году "почти $1,8 млрд, чтобы поддерживать свободные и открытые, взаимосвязанные, защищенные и устойчивые регионы Индийского и Тихого океанов", а также реализацию новой стратегии Вашингтона в этой части света, - уточняется в прилагающихся в проекту бюджета справочных документах.

Напомним, новый финансовый год начинается в США 1 октября текущего года.