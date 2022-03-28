СМИ: Эстония может запретить букву Z и георгиевскую ленточку

28 мар. 19:19

Власти Эстонии могут на следующей неделе внести в парламент законопроект о запрете оправдывающих агрессию и призывающих к войне символов, к которым они отнесли георгиевскую ленточку и букву "Z", - сообщила сегодня в эфире радиостанции ERR министр юстиции балтийской республики Марис Лаури.

"Цель законопроекта - запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Попробуем оформить законопроект на этой неделе и, может быть, внести его в Рийгикогу (парламент Эстонии) на следующей", - отметила Лаури, передает РИА Новости.

Также эстонские власти могут запретить использование таких символов, как свастика и пятиконечная звезда.

Пока законопроект находится на ранней стадии разработки.