РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: Эстония может запретить букву Z и георгиевскую ленточку

СМИ: Эстония может запретить букву Z и георгиевскую ленточку

Власти Эстонии могут на следующей неделе внести в парламент законопроект о запрете оправдывающих агрессию и призывающих к войне символов, к которым они отнесли георгиевскую ленточку и букву "Z", - сообщила сегодня в эфире радиостанции ERR  министр юстиции балтийской республики Марис Лаури.

"Цель законопроекта - запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Попробуем оформить законопроект на этой неделе и, может быть, внести его в Рийгикогу (парламент Эстонии) на следующей", - отметила Лаури, передает РИА Новости.

Также эстонские власти могут запретить использование таких символов, как свастика и пятиконечная звезда.

Пока законопроект находится на ранней стадии разработки.

1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version