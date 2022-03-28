Индия спасает Шри-Ланку от голода

Шри-Ланка запросила у Индии дополнительную кредитную линию в размере миллиарда долларов для импорта товаров первой необходимости в условиях самого тяжелого экономического кризиса за последние десятилетия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Аль-Джазира отмечает, что островное государство с трудом оплачивает импорт основных продуктов питания и топлива после 70-процентного сокращения валютных резервов с января 2020 года, которое привело к девальвации валюты и попыткам обратиться за помощью к мировым кредиторам.

Нью-Дели указал, что удовлетворит запрос на новую линию, которая будет использоваться для импорта товаров первой необходимости, таких как рис, пшеничная мука, бобовые, сахар и лекарства, сказал один из источников, знакомых с этим вопросом.

"Шри-Ланка запросила у Индии дополнительную кредитную линию в размере миллиарда долларов для импорта предметов первой необходимости, - сказал второй источник. - Это будет дополнение кредитной линии в размере миллиард долларов, уже обещанной Индией". Оба источника отказались называть свои имена, поскольку обсуждения носили конфиденциальный характер.

Министерства финансов и иностранных дел Шри-Ланки, а также МИД Индии не сразу ответили на запросы о комментариях. Министр финансов Шри-Ланки Бэзил Раджапакса ранее в этом месяце подписал кредитную линию в размере миллиарда долларов в индийской столице Нью-Дели, чтобы помочь оплатить критически важный импорт. Сегодня министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встретился с министром финансов Шри-Ланки. "Обсудили экономическую ситуацию и ответную поддержку со стороны Индии", - написал Джайшанкар в Твиттере, опубликовав совместную фотографию двух официальных лиц.

В дополнение к кредитным линиям Индия в начале этого года предоставила Шри-Ланке валютный своп на 400 миллионов долларов и кредитную линию на 500 миллионов долларов на закупку топлива. Импорт Шри-Ланки остановился, вызвав нехватку многих товаров первой необходимости, после того как к февралю валютные резервы упали до 2,31 миллиардов долларов.

Страна, расположенная недалеко от южной точки Индии, должна погасить долг в размере около 4 миллиардов долларов до конца этого года, включая международные суверенные облигации на 1 миллиард долларов, срок погашения которых истекает в июле. В следующем месяце Раджапакса собирается вылететь в Вашингтон, чтобы начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о плане спасения. "Индия также поддерживает решение Шри-Ланки обратиться в программу МВФ и оказала полную поддержку", - добавил один из источников.