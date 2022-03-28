У Северной Осетии будет план по экономической стабильности

28 мар. 18:58

Власти Северной Осетии разработают план мероприятий по экономической стабильности – поручение об этом сегодня дал глава республики Сергей Меняйло.

"Министерству экономического развития совместно с Агентством развития РСО - Алания Сергей Меняйло поручил подготовить предложения по улучшению ситуации", - говорится в сообщении главы и правительства республики, передает ТАСС.

Сейчас у регионов появилась возможность наращивать и развивать собственное производство, и те направления, которые пока не развиты в экономике, являются потенциальными инвестплощадками для малого и среднего бизнеса.

"Работать нужно ускоренно, потому что рынок не терпит пустоты. Ниши, которые мы можем занять на своих площадках, надо занимать, пока это не сделали другие", - сказал Сергей Меняйло.