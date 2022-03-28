Карты "Мир" действуют без ограничений в Абхазии

28 мар. 18:58

Национальный банк Абхазии советует жителям и гостям республики пользоваться картой национальной платежной системы "Апра" и российским "Миром", говорится на официальном сайте регулятора.

"Во избежание возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard на территории Республики Абхазия Национальный банк рекомендует гражданам и гостям нашей страны использовать карты "Апра" и карты российской национальной платежной системы "Мир", - цитирует его ТАСС.

В Нацбанке подчеркнули, что все карты системы "Мир", выпущенные российскими кредитными организациями, обслуживаются в Абхазии без ограничений, так что их держатели могут совершать операции в банкоматах, а также платить за товары и услуги.