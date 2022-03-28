Алексис Гераклидес: Греции придется наладить отношения с Турцией

Выраженный антитурецкий дискурс дезинформирует греческую общественность, отравляя отношения между Грецией и Турцией. Но Афинам следует готовиться к признанию законных прав и интересов Анкары в Эгейском море, заявил эксперт по турецко-греческим отношениям, профессор политологии Пантеионского университета в Афинах Алексис Гераклидес в интервью Анатолийскому агентству.

Дезинформация, недостоверные сведения и неправильные представления о Турции распространены в Греции как среди представителей власти, так и среди обывателей. Одним из последствий такого положения вещей стало то, что греки считают, что Эгейское море принадлежит им полностью, говорит профессор.

По словам Гераклидеса, некоторые греческие СМИ, включая газеты и телекомпании, принимают участие в создании образа Турции как "неоосманистской экспансионистской державы, желающей вторгнуться в Грецию". Например, цитируют речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу или министра обороны Хулуси Акара вне контекста и тем самым разжигают скептицизм или враждебные чувства по отношению к ним и Турции в целом.

Греческий национализм в значительной степени носит этноцентричный и антитурецкий характер, он распространен во всех греческих политических партиях - больше в правых, меньше в левых. Следовательно, вас легко могут заклеймить как предателя или турецкого шпиона, если вы подчеркиваете необходимость решения проблем между Турцией и Грецией, пояснил Гераклидес. "Несмотря на влияние греков на бюрократический аппарат и торговые сети Османской империи, современным грекам вбили в голову официальную историографию о так называемом 400-летнем османском иге, а не факты", - отметил эксперт.

Он рассказал, что были времена, когда греческие лидеры, в том числе консерватор Константинос Караманлис в конце 1970-х или социал-демократы Костас Симитис и Георгиос Папандреу, действительно понимали необходимость окончательного решения Эгейского вопроса, но бурная реакция общественности не позволила им предпринять дальнейшие шаги.

В правящей консервативной националистической партии Греции "Новая демократия" есть фракция, которая желает улучшения отношений с Турцией. В эту фракцию входят премьер-министр Кириакос Мицотакис и его сестра, бывший министр иностранных дел Дора Бакоянни, но бывший премьер-министр Костас Караманлис опасается внутренних издержек любого соглашения с Турцией.

При этом в партии есть еще один депутат, настроенный против Турции - бывший премьер-министр Антонис Самарас. "Я понимаю, что его сторонники скептически относятся к позиции Мицотакиса в отношении Турции и пытаются подорвать его политику в отношении Турции", - заявил политолог. При этом, продолжил он, встреча Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 марта в Стамбуле была представлена в греческих СМИ в выгодном свете.

Кроме того, время и условия сейчас подходят для улучшения двусторонних отношений, отметил Гераклидес. "В греческом госаппарате есть хладнокровные и объективные люди, которые знают, что большинство нарративов о Турции ложные, и улучшение отношений идет на пользу обеим странам", - добавил профессор.

По кипрскому вопросу - одному из главных препятствий в укреплении турецко-греческих отношений, Гераклидес был уклончив. "Прежде всего следует знать, что Греция не оказывает такого большого влияния на греков-киприотов. Наоборот, они мобилизуют греческую общественность всякий раз, когда кажется, что отношения с Турцией улучшаются", - отметил он.

Он подчеркнул, что поддержанный Турцией мирный план Аннана 2004 года, который был принят киприотами-турками на референдуме, но отвергнут киприотами-греками, был отличным шансом, который был упущен. По словам эксперта, следует помнить, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис искренне хотел решения кипрской проблемы и, следовательно, поддержал этот план. Гераклидес добавил, что Анастасиадису следует изменить свою политику, направленную на решение проблемы.

Греческий профессор отметил, что январское назначение Иоанниса Касулидеса министром иностранных дел можно рассматривать как хороший знак: "Теперь все знают, что проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который с самого начала был нелогичным и невыполнимым, закрыт. В данный момент ЕС активно стремится уменьшить свою зависимость от российского газа. Так что лучшим решением было бы урегулировать кипрский вопрос и поставлять природный газ в ЕС через Турцию - проект, в котором бы участвовали все стороны Восточного Средиземноморья".